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20.02.2017 11:25

По факту избиения в Апатитах ребенка-инвалида региональный Следственный комитет начал процессуальную проверку

Кирилл Коган.


По факту избиения в Кировске 4-х летнего ребенка-инвалида, региональный Следственный комитет начал процессуальную проверку. На днях, в сети Интернет, появилось видео, на котором мальчик рассказывает о том, как пострадал от рук таксиста. Отец несовершеннолетнего уже сообщил правоохранительным органам, что инцидент произошел по дороге домой из больницы. Пока взрослый забирал из машины вещи, ребенок потрогал лампочку, за это водитель якобы его ударил в живот. Показания сейчас проверяются. В ближайшее время участники конфликта должны будут пройти проверку на полиграфе.
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