Юные читатели примут участие в творческой экологической мастерской «Масленичные блины»

22 февраля в 14.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке (г. Мурманск, ул. Буркова, д.30, отдел литературы по искусству) пройдет очередная экологическая творческая мастерская в рамках акции «Спасем дерево!» и Года экологии в России.

Цели встречи - научить творчеству, бережному отношению к природе, познакомить с традициями народного праздника. На занятии дети будут делать необычные масленичные блины. Ребята под руководством педагога Центра детского творчества и досуга Русланы Недозоровой смогут принять участие в занятии по изготовлению поделки из бросового материала: листов бумаги, старых журналов, книг, нот, газет.

По итогам занятия в библиотеке будет подготовлена выставка поделок.



/Мурманская областная детско-юношеская библиотека/