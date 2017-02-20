Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
20.02.2017 12:45

После вмешательства прокуратуры устранены нарушения в сфере безопасности дорожного движения при организованной перевозке детей

Прокуратурой города Североморска проведена проверка исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения при организованной перевозке детей образовательными организациями ЗАТО г. Североморск.

Установлено, что образовательным учреждением при организации поездки группы детей были допущены нарушения Правил организованной перевозки группы детей автобусами. В этой связи начальнику управления образования администрации ЗАТО г.Североморск заместителем прокурора города внесено представление об устранении допущенных нарушений.
В настоящее время представление рассмотрено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.

Прокуратура Мурманской области
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.63
Евро = 61.45
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.