После вмешательства прокуратуры устранены нарушения в сфере безопасности дорожного движения при организованной перевозке детей

Прокуратурой города Североморска проведена проверка исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения при организованной перевозке детей образовательными организациями ЗАТО г. Североморск.

Установлено, что образовательным учреждением при организации поездки группы детей были допущены нарушения Правил организованной перевозки группы детей автобусами. В этой связи начальнику управления образования администрации ЗАТО г.Североморск заместителем прокурора города внесено представление об устранении допущенных нарушений.

В настоящее время представление рассмотрено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.

Прокуратура Мурманской области