Кольская АЭС: Завершилась IX зимняя Спартакиада «Спорт АЭС-2017», посвященная 25-летию Концерна «Росэнергоатом»

На протяжении 4 дней, с 14 по 17 февраля 2017 года в городе Полярные Зори Мурманской области проходила спартакиада работников АО "Концерн Росэнергоатом" по зимним видам спорта. Участие в IX зимней Спартакиаде работников российских атомных станций приняли 220 спортсменов с Балаковской, Белоярской, Калининской, Кольской, Курской, Ленинградской, Нововоронежской, Смоленской АЭС и центрального аппарата концерна «Росэнергоатом». Соревнования проходили на спортивных объектах Кольской АЭС в 5 дисциплинах: лыжные гонки, горные лыжи, сноуборд, полиатлон и шахматы.

В командных соревнованиях по лыжным гонкам в результате напряженной борьбы 1 место осталось за хозяевами – Кольской АЭС, на 2-м – лыжники Калининской АЭС и на 3-м Смоленская атомная станция.

Не менее серьезная борьба развернулась на склонах горнолыжного комплекса Кольской АЭС «Салма». В командных соревнованиях по горным лыжам лидировала Кольская АЭС, Балаковская АЭС на 2 месте, и Калининская на 3-м.

В командных соревнованиях по сноуборду места распределились следующим образом: 1 – Кольская АЭС, 2 – Ленинградская АЭС, 3 – Белоярская АЭС. Центральный аппарат АО «Концерн Росэнерготом» на 4 месте.

Итогом соревнований по полиатлону стала победа команды Кольской АЭС. Ленинградская АЭС на 2-м, и Смоленская на 3-м.

А лучшими шахматистами оказались работники Ленинградской АЭС. На втором месте Балаковская АЭС, и на 3-м – Курская атомная станция.

Завершилась IX зимняя Спартакиада работников концерна Росэнергоатом «Спорт АЭС–2017» церемонией награждения победителей, которая прошла в большом зале городского Дворца культуры г. Полярные Зори. Обращаясь к участникам Спартакиады, директор Кольской АЭС Василий Омельчук выразил надежду, что участники с пользой провели эту спортивную неделю: «Уважаемые гости, вы покидаете Заполярье, где самой природой созданы замечательные условия для зимних видов спорта. Да, у нас порой ветрено, может быть, не совсем комфортно, но мы постарались подготовить спортивные объекты таким образом, чтобы вы все были победителями. Поздравляю вас с прекрасным радостным праздником, желаю, чтобы вам надолго запомнились эти дни».

Не в последнюю очередь причиной проведения спартакиады «Спорт АЭС-2017» в Мурманской области стало то, что в Полярных Зорях создана прекрасная база для занятий зимними видами спорта. Благодаря Кольской АЭС в городе построен крытый ледовый стадион, тренажерный зал и ряд других спортивных объектов. При этом спортивные объекты атомной станции доступны для всех жителей города. На средства, выделенные в рамках сотрудничества ГК «Росатом» и Правительства Мурманской области, реконструирован городской стадион.



Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru









Управление информации и общественных связей Кольской АЭС