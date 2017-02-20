Мурманские гимнастки победили на Северо-Западе

Любовь Дубова.

В Коми завершился Чемпионат Северо-Запада России по художественной гимнастике. Он проходил в Сыктывкаре с 17 по 19 февраля. Спортсменки Мурманской области заняли 1 место в командном зачете. Это лучший результат за последние несколько лет. У северянок также 3 место в групповом упражнении.

В Чемпионате приняли участие сильнейшие гимнастки Республики Коми, Карелии, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей.72 гимнастки в течение трех дней соревновались в композициях с предметами — скакалкой, обручем, мячом, лентой, булавами.