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20.02.2017 11:45

В Оленегорске в суд направлены уголовные дела по факту совершения преступлений в отношении несовершеннолетних

Прокуратурой города Оленегорска утверждены обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении жителей города, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.134 УК РФ.

Основанием для возбуждения уголовных дел послужили материалы прокурорской проверки, проведенной в учреждениях здравоохранения.
Следствием установлено, что обвиняемые вступали в интимные отношения с девушками, не достигшими шестнадцатилетнего возраста. В результате преступных действий потерпевшим был причинен вред нравственному и психическому развитию. Свою вину обвиняемые признали в полном объеме и раскаялись в содеянном.
В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу. За совершение указанного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
Кроме того, в связи с нарушением требований федерального законодательства, предписывающих незамедлительное сообщение в правоохранительные органы о фактах совершения преступлений в отношении несовершеннолетних, прокуратурой города на имя руководства учреждения здравоохранения внесено представление.

Прокуратура Мурманской области
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