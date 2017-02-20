Время веселья и обильных трапез. В Заполярье, как и по всей России, стартует масленичная неделя

Елена Сивонен.

Сегодня - старт масленичной недели. Знаменует проводы зимы - встречу весны. Но, судя по нашей погоде, об этом говорить пока рано. Мороз только крепчает. Согреть себя можно играми и забавами. Ведь масленица - это время веселья и, конечно, обильных трапез. Главный атрибут стола и основное угощение в дни праздника - блины : румяные, ажурные, с любой начинкой, - символы солнца. Завершение масленицы - 26-го февраля в Прощёное воскресенье. Обязательный ритуал - сожжение масленичной куклы. А уже в следующий понедельник - начало Великого поста.