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20.02.2017 11:30

Яркая искра Североморска. Эстафета спортивного огня - Всемирных военных игр

Андрей Зайцев.

Столица Северного флота вновь в центре внимания мирового сообщества. В этот раз не только военного, но и спортивного. Эстафета огня третьих зимних всемирных военных игр в Сочи яркой искрой пролетела по Североморску. Далее - в сторону черноморского побережья. Огонь предстоящих игр зажгли в 5 военных округах России на склоне Эльбруса и национальном парке "Куршская коса", от доменной печи Магнитогорского комбината и маяка на Сахалине. В Мурманской области лампада озарилась светом в саамской деревне. Святыню игр доставили в Североморск активисты регионального движения "Юнармия" - в сопровождении военнослужащих отдельной Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты Северного флота.
Заместитель командующего Северным флотом Анатолий Минаков: "Девиз этих игр - дружба через спорт. Потому что именно спорт должен объединить всех. Именно спорт должен, как олимпийские игры, в том числе и военные игры, способствовать миру".
В ходе торжественной церемонии, -частицу огня всемирных военных игр проносят и передают из рук в руки 2017 моряков, юнармейцев и североморцев. Совсем скоро она окажется в Москве. Пять лампад военных округов соединятся 23 февраля в Кремле. По стране в эстафете огня приняли участие больше 10 тысяч человек. Финальный этап и зажжение главной чаши игр в Сочи 24 февраля.
Председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова: "Спорт объединяет вне зависимости от профессий выбранных, от того, что люди служат Родине. Самое главное, чтобы они были здоровые и спортивные. Спорт объединяет".
Председатель Олимпийского совета Мурманской области Лариса Круглова: "Главное - это спорт, здоровый образ жизни. И сегодня наши военные покажут, что они сила, что они мощь, несмотря ни на что".
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