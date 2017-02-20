Предновогодняя палитра Мурманска. В столице Заполярья подвели итоги конкурса "Окно в праздник"

Андрей Зайцев.

"Окно в праздник". В областном центре подвели итоги конкурса. Он объединил творческих и неравнодушных жителей в стремлении сделать предновогоднюю столицу Заполярья еще краше. Наряду с огнями уличной иллюминации, яркими витринами и световыми фонтанами, мурманчане творили и у себя дома. Балконы, лоджии и окна квартир стали холстами для воплощения идей и фантазий. Тема - мотивы известных художественных и мультипликационных фильмов.

Участница конкурса "Окно в праздник" Ольга Смоленская: "Дети как раз силы и придают. Потому что ради них всё и делается, чтобы им было чем заняться, и чтобы в квартире красиво было, чтобы настроение новогоднее было".

Победителей определили в номинациях - лучшее новогоднее декоративно-художественное оформление балкона или лоджии, а также оформление окон в детских садах, школах, поликлиниках и других учреждениях. Большинство участников не в первый раз выставили свои работы на суд жюри, что только порадовало и организаторов, и нас с вами.

Депутат Совета депутатов г. Мурманска Игорь Морарь: "Это же формирует ту самую среду, в которой мы живём. Когда ты ходишь в симпатичном городе, появляются улыбчивые люди приветливые. Это всё то, что определяет нашу жизнь. И эти конкурсы несомненно нужны, их надо развивать, они несут позитив".