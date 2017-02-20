Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
20.02.2017 11:10

"Орлята" учатся летать. Испытания на выносливость, сноровку и смекалку. Тактическая игра в центре "Лапландия"

Татьяна Нестерова.


"Орленок" - военно-тактическая игра в Центре дополнительного образования "Лапландия". Лекции, мастер-классы, выставка военного снаряжения, соревнования. Своеобразным полигоном стала заснеженная территория вокруг здания. 10 сильнейших команд Мурманской области - учащиеся кадетских классов, корпусов и школ, юнармейцы, участники отрядов "Юный пограничник". Главная цель игры "Орленок" - патриотическое воспитание.
Министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко: "Это уважение к истории своей страны, истории вооруженных сил. Это готовность и способность прийти на помощь в нужную, трудную минуту, это готовность к защите Отечества. Это умение работать в команде, хорошая физическая форма".
Командир ОСН "Айсберг" Андрей Покровский: "Мы гордимся тем, что работаем с молодежью. Потому что мы передаем и свой боевой опыт и чисто человеческий".
Тяжело в учении - легко в бою. Игра "Орленок"- это военно-тактические маневры в условиях, приближенных к реальным - боевым. Испытания сложные - на выносливость, военно-спортивную сноровку, смекалку. Не менее важен единый командный дух.
Старшина 1 статьи, Североморский кадетский корпус Владимир Голобоков: "На эту игру готовились очень тщательно. Проводили тактические занятия, военные, тематические упражнения, практиковались с оружием. Мы рассчитываем занять какое-то призовое место, одно из трех. Шансы у нас все есть".
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.63
Евро = 61.45
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.