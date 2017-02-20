"Орлята" учатся летать. Испытания на выносливость, сноровку и смекалку. Тактическая игра в центре "Лапландия"

Татьяна Нестерова.



"Орленок" - военно-тактическая игра в Центре дополнительного образования "Лапландия". Лекции, мастер-классы, выставка военного снаряжения, соревнования. Своеобразным полигоном стала заснеженная территория вокруг здания. 10 сильнейших команд Мурманской области - учащиеся кадетских классов, корпусов и школ, юнармейцы, участники отрядов "Юный пограничник". Главная цель игры "Орленок" - патриотическое воспитание.

Министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко: "Это уважение к истории своей страны, истории вооруженных сил. Это готовность и способность прийти на помощь в нужную, трудную минуту, это готовность к защите Отечества. Это умение работать в команде, хорошая физическая форма".

Командир ОСН "Айсберг" Андрей Покровский: "Мы гордимся тем, что работаем с молодежью. Потому что мы передаем и свой боевой опыт и чисто человеческий".

Тяжело в учении - легко в бою. Игра "Орленок"- это военно-тактические маневры в условиях, приближенных к реальным - боевым. Испытания сложные - на выносливость, военно-спортивную сноровку, смекалку. Не менее важен единый командный дух.

Старшина 1 статьи, Североморский кадетский корпус Владимир Голобоков: "На эту игру готовились очень тщательно. Проводили тактические занятия, военные, тематические упражнения, практиковались с оружием. Мы рассчитываем занять какое-то призовое место, одно из трех. Шансы у нас все есть".