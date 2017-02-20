Мурманские школьники примут участие в интерактивной викторине «Армейский калейдоскоп», посвященной Дню защитника Отечества

22 февраля в 12.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке (г. Мурманск, ул. Буркова, д.30, медиатека) пройдет праздничная интерактивная викторина «Армейский калейдоскоп», посвященная Дню защитника Отечества.

Учащиеся 7 класса средней общеобразовательной школы № 37 г. Мурманска познакомятся с подробной историей праздника, биографией русских полководцев, историей появления первых танков, парашюта Котельникова, противогаза Зелинского, а также с жизнью Игоря Сикорского, отца русской авиации, «Русскими витязями». Ребята также примут участие в конкурсах: «Спасатель», «Меткий стрелок», «Звезды на погонах», «Разведчик». Завершится праздник состязанием на лучшего армейского повара для настоящих защитников Отечества.



/Мурманская областная детско-юношеская библиотека/