В Кировске полицейские возбудили уголовное дело по факту причинения вреда здоровью

В полицию обратился северянин 1953 года рождения. Мужчин заявил, что по месту жительства в квартире на улице Кирова ему были причинены телесные повреждения.

Полицейские выяснили у потерпевшего, что сожительница умышленно нанесла потерпевшему удар ножом, причинив телесные повреждения в виде резаных ран затылка, ушной раковины и щеки. Неприязненные отношения между мужчиной и женщиной возникли после совместного распития спиртных напитков.

По подозрению в совершении преступления полицейскими была установлена неработающая 40-летняя злоумышленница, ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности. В содеянном она призналась.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренных ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Жительница города находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области