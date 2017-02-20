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20.02.2017 10:10

График уборки и вывоза снега с городских улиц в период с 20 до 22 февраля

Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» информирует о проведении работ по уборке территории и предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных участков:

С 8 до 20 часов 20 февраля

Первомайский округ:
– ул. Героев Рыбачьего, от ул. Шабалина до разворотного кольца – четная сторона;
– ул. Подгорная, от АЗС до ул. Фестивальной – сторона железнодорожного пути

Октябрьский округ:
– тротуары по пр. Ленина, от ул. Книповича до ул. Дзержинского – четная сторона;
– ул. Папанина, от ул. Челюскинцев до ул. Софьи Перовской – четная сторона

Ленинский округ:
– пр. Героев-североморцев, от ул. Лобова до ул. Чумбарова-Лучинского – четная сторона
– Нижнеростинское шоссе, от ул. Садовой до железнодорожного переезда – четная сторона

С 20 часов 20 февраля до 8 часов 21 февраля

Первомайский округ:
– район дома №53 по ул. Орликовой, разворотное кольцо на ул. Орликовой

Октябрьский округ:
– ул. Пушкинская
– ул. Папанина, от ул. Челюскинцев до ул. Софьи Перовской – нечетная сторона

Ленинский округ:
– ул. Лобова, от пр. Героев-североморцев до железнодорожного переезда – четная сторона
– Нижнеростинское шоссе, от ул. Садовой до железнодорожного переезда – четная сторона

С 8 до 20 часов 21 февраля

Первомайский округ:
– пр. Кольский, от остановки «Улица Морская» до автопарка – нечетная сторона;
– ул. Подгорная, от АЗС до ул. Фестивальной

Октябрьский округ:
– ул. Профсоюзов, от ул. Коминтерна до пр. Ленина

Ленинский округ:
– пр. Героев-североморцев, от ул. Чумбарова-Лучинского до ул. Александрова – четная сторона;
– ул. Домостроительная, от Верхнеростинского шоссе до ул. Промышленной – сторона ТБО

С 20 часов 21 февраля до 8 часов 22 февраля

Первомайский округ:
– пр. Кольский, от дома №1 до ул. Орликовой – нечетная сторона
– ул. Генералова

Октябрьский округ:
– ул. Воровского, от ул. Коминтерна до пр. Ленина;
– ул. Ленинградская

Ленинский округ:
– ул. Карла Либкнехта;
– ул. Домостроительная, от Верхнеростинского шоссе до ул, Промышленной – сторона ТБО

С 8 до 20 часов 22 февраля

Первомайский округ:
– ул. Зои Космодемьянской, от пр. Кольского до ул. Олега Кошевого
– ул. Советская – четная сторона

Октябрьский округ:
– тротуары по ул. Карла Либкнехта – четная сторона;

Ленинский округ:
– пр. Героев-североморцев, от ул. Александрова до Семеновского озера – четная сторона;
– Нижнеростинское шоссе, от железнодорожного переезда до судораздела.

Администрация г. Мурмансак
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