График уборки и вывоза снега с городских улиц в период с 20 до 22 февраля

Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» информирует о проведении работ по уборке территории и предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных участков:
С 8 до 20 часов 20 февраля
Первомайский округ:
– ул. Героев Рыбачьего, от ул. Шабалина до разворотного кольца – четная сторона;
– ул. Подгорная, от АЗС до ул. Фестивальной – сторона железнодорожного пути
Октябрьский округ:
– тротуары по пр. Ленина, от ул. Книповича до ул. Дзержинского – четная сторона;
– ул. Папанина, от ул. Челюскинцев до ул. Софьи Перовской – четная сторона
Ленинский округ:
– пр. Героев-североморцев, от ул. Лобова до ул. Чумбарова-Лучинского – четная сторона
– Нижнеростинское шоссе, от ул. Садовой до железнодорожного переезда – четная сторона
С 20 часов 20 февраля до 8 часов 21 февраля
Первомайский округ:
– район дома №53 по ул. Орликовой, разворотное кольцо на ул. Орликовой
Октябрьский округ:
– ул. Пушкинская
– ул. Папанина, от ул. Челюскинцев до ул. Софьи Перовской – нечетная сторона
Ленинский округ:
– ул. Лобова, от пр. Героев-североморцев до железнодорожного переезда – четная сторона
– Нижнеростинское шоссе, от ул. Садовой до железнодорожного переезда – четная сторона
С 8 до 20 часов 21 февраля
Первомайский округ:
– пр. Кольский, от остановки «Улица Морская» до автопарка – нечетная сторона;
– ул. Подгорная, от АЗС до ул. Фестивальной
Октябрьский округ:
– ул. Профсоюзов, от ул. Коминтерна до пр. Ленина
Ленинский округ:
– пр. Героев-североморцев, от ул. Чумбарова-Лучинского до ул. Александрова – четная сторона;
– ул. Домостроительная, от Верхнеростинского шоссе до ул. Промышленной – сторона ТБО
С 20 часов 21 февраля до 8 часов 22 февраля
Первомайский округ:
– пр. Кольский, от дома №1 до ул. Орликовой – нечетная сторона
– ул. Генералова
Октябрьский округ:
– ул. Воровского, от ул. Коминтерна до пр. Ленина;
– ул. Ленинградская
Ленинский округ:
– ул. Карла Либкнехта;
– ул. Домостроительная, от Верхнеростинского шоссе до ул, Промышленной – сторона ТБО
С 8 до 20 часов 22 февраля
Первомайский округ:
– ул. Зои Космодемьянской, от пр. Кольского до ул. Олега Кошевого
– ул. Советская – четная сторона
Октябрьский округ:
– тротуары по ул. Карла Либкнехта – четная сторона;
Ленинский округ:
– пр. Героев-североморцев, от ул. Александрова до Семеновского озера – четная сторона;
– Нижнеростинское шоссе, от железнодорожного переезда до судораздела.
Администрация г. Мурмансак