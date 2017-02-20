В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 февраля.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 9 ЧАСОВ 20 ФЕВРАЛЯ ДО 16 ЧАСОВ 22 ФЕВРАЛЯ – ПР. КОЛЬСКИЙ, 164, 176 (КОРП. 1), УЛ. ХАЛТУРИНА, 3

ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 13.00 ул. Крупской, 22

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 23.00 ул. Адмирала Лобова, 45, 47

ул. Разина, 3, 5, 8

ул. Нахимова, 22

ул. Сафонова, 28, 28а, 30, 32/19

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

С 09.30 ДО 16 ЧАСОВ 18 ФЕВРАЛЯ – УЛ. ПАВЛОВА, 9

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска