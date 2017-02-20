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20.02.2017 09:55

Администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 февраля

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем  водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 февраля.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
С 9 ЧАСОВ 20 ФЕВРАЛЯ ДО 16 ЧАСОВ 22 ФЕВРАЛЯ – ПР. КОЛЬСКИЙ, 164, 176 (КОРП. 1), УЛ. ХАЛТУРИНА, 3

ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 13.00         ул. Крупской, 22

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 23.00         ул. Адмирала Лобова, 45, 47
                               ул. Разина, 3, 5, 8
                               ул. Нахимова, 22
                               ул. Сафонова, 28, 28а, 30, 32/19

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
С 09.30 ДО 16 ЧАСОВ 18 ФЕВРАЛЯ – УЛ. ПАВЛОВА,  9

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска
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