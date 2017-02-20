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20.02.2017 09:42

Столица Северного флота вновь в центре внимания мирового сообщества. Святыню игр - лампаду - доставили активисты регионального движения "Юнармия"

Андрей Зайцев.

Столица Северного флота вновь в центре внимания мирового сообщества. В этот раз не только военного, но и спортивного. Эстафета огня третьих зимних всемирных военных игр в Сочи яркой искрой пролетела по Североморску. Зажгли лампаду в саамской деревне. Святыню игр доставили активисты регионального движения "Юнармия". В ходе торжественной церемонии частицу огня пронесли и передали из рук в руки 2017 моряков, юнармейцев и североморцев. Совсем скоро она окажется в Москве. Финальный этап и зажжение главной чаши игр - в Сочи 24 февраля. Ждут, что они сила, что они мощь, несмотря ни на что".
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