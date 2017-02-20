В Мурманске прошла военно-тактическая игра "Орленок"

Татьяна Нестерова.

"Орленок" - военно-тактическая игра в Центре дополнительного образования "Лапландия". Лекции, мастер-классы, выставка военного снаряжения, соревнования. Своеобразным полигоном стала заснеженная территория вокруг здания. 10 сильнейших команд Мурманской области - учащиеся кадетских классов, корпусов и школ, юнармейцы, участники отрядов "Юный пограничник". Главная цель игры "Орленок" - патриотическое воспитание. Испытания сложные - на выносливость, военно-спортивную сноровку, смекалку. Не менее важен - единый командный дух.