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20.02.2017 09:35

В Мурманске прошла военно-тактическая игра "Орленок"

Татьяна Нестерова.

"Орленок" - военно-тактическая игра в Центре дополнительного образования "Лапландия". Лекции, мастер-классы, выставка военного снаряжения, соревнования. Своеобразным полигоном стала заснеженная территория вокруг здания. 10 сильнейших команд Мурманской области - учащиеся кадетских классов, корпусов и школ, юнармейцы, участники отрядов "Юный пограничник". Главная цель игры "Орленок" - патриотическое воспитание. Испытания сложные - на выносливость, военно-спортивную сноровку, смекалку. Не менее важен - единый командный дух.
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