В областном центре состоялся первый прием граждан по личным вопросам активистами мурманской организации "Молодая гвардия"

Елена Ямаш.

Активисты "Молодой гвардии" провели первый прием граждан по личным вопросам. Площадка - региональная общественная приемная "Единой России". Юридический кабинет работает и на базе самой организации - туда, в основном, приходит молодежь. На этом приеме больше людей старшего возраста. Спектр вопросов - от жилищно-коммунальных неурядиц до проблем с медицинским обслуживанием. С северянами работают специалисты разных профилей - юристы, экономисты, эксперты в области ЖКХ. Такие встречи молодогвардейцы планируют проводить регулярно, с периодичностью - от одного до трех раз в месяц.

Руководитель мурманской региональной организации "Молодая гвардия" "Единой России" Антон Громыко: "Пытаемся какие-то вопросы решить на месте, анализируем, выходим на общую площадку взаимопонимания, потом с юристами обговариваем эти вопросы в течение следующих трех дней. В дальнейшем решаем проблему - либо выезжаем на место, или пишем отправляем письма в соответствующие инстанции".





