Профилактика стоматологических заболеваний- высокое качество здоровья. В Мурманске специалисты Московского профильного университета провели специализированный семинар

Татьяна Нестерова.

В Мурманской областной стоматологии специалисты Московского профильного университета провели специализированный семинар. Представили результаты научных исследований, опыт организации профилактической стоматологической помощи. Своевременная диагностика - задача дантистов. Регион сегодня активно привлекает выпускников-стоматологов из Архангельска. В этом году в Мурманском медицинском колледже впервые на бюджетной основе начнут готовить стоматологических гигиенистов. Молодые специалисты получат работу в детских садах, школах и поликлиниках.



