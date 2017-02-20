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20.02.2017 09:12

"Государственная поддержка семей с детьми". В Североморске первый заместитель министра социального развития провела "круглый стол"

Татьяна Нестерова.


"Государственная поддержка семей с детьми". Тема "круглого стола". В Североморске на базе комплексного Центра соцобслуживания населения провела первый заместитель министра социального развития. В регионе сегодня 16 видов господдержки. Все услуги особым детям, в ЗАТО их около двухсот - бесплатные. Уже год работает отделение дневного пребывания, в планах - создать Центр для молодых инвалидов. На встрече обсудили вопросы расширения реабилитационных мероприятий, формы адаптации северян с ограниченными возможностями здоровья - в обществе. В диалоге активное участие приняли родители.
Первый заместитель министра социального развития Мурманской области Светлана Виденеева: "Сейчас родители затронули еще один очень серьезный моральный вопрос - это отношение к детям-инвалидам в обществе. Это умение друг с другом общаться, умение друг с другом ладить, видеть друг друга, быть милосердными, внимательными. Мы в развитие это вопроса, безусловно, поддержим родительское сообщество".
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