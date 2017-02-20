Слаженная команда и уверенная подача. Мурманск принял региональный чемпионат по волейболу

Любовь Дубова.

Мурманск принял чемпионат по волейболу. Играет молодежь - воспитанники спортшкол. Турнир трехдневный, открытый. Участники со всего региона, а также из Карелии, Архангельска, Ленинградской области. Состязания традиционные. Им уже 15 лет. Проводят в преддверии Дня защитника Отечества. Команды всегда были исключительно женские. Но в этом году на поле вышли и представители сильного пола.

Участница соревнований (г. Мурманск) Ангелина Авдеенко: "Главное - это чтобы команда была вместе, чтобы было взаимодействие и вместе боролись за победу. И вообще, каждый компонент важен - подача, приемы, нападения, блок. Очень много всего надо отрабатывать, чтобы победить".