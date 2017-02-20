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20.02.2017 08:57

Мотивы известных художественных и мультипликационных фильмов. Общегородской конкурс "Окно в праздник" вновь объединил творческих жителей Мурманска

Андрей Зайцев.

"Окно в праздник". В областном центре подвели итоги конкурса. Он объединил творческих и неравнодушных жителей в стремлении сделать предновогоднюю столицу Заполярья еще краше. Наряду с огнями уличной иллюминации, яркими витринами и световыми фонтанами, мурманчане творили и у себя дома. Балконы, лоджии и окна квартир стали холстами для воплощения идей и фантазий. Тема - мотивы известных художественных и мультипликационных фильмов.
Депутат Совета депутатов г. Мурманска Игорь Морарь: "Это же формирует ту самую среду, в которой мы живём. Когда ты ходишь в симпатичном городе, появляются улыбчивые люди приветливые. Это всё то, что определяет нашу жизнь. И эти конкурсы несомненно нужны, их надо развивать, они несут позитив".
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