Мотивы известных художественных и мультипликационных фильмов. Общегородской конкурс "Окно в праздник" вновь объединил творческих жителей Мурманска

Андрей Зайцев.

"Окно в праздник". В областном центре подвели итоги конкурса. Он объединил творческих и неравнодушных жителей в стремлении сделать предновогоднюю столицу Заполярья еще краше. Наряду с огнями уличной иллюминации, яркими витринами и световыми фонтанами, мурманчане творили и у себя дома. Балконы, лоджии и окна квартир стали холстами для воплощения идей и фантазий. Тема - мотивы известных художественных и мультипликационных фильмов.

Депутат Совета депутатов г. Мурманска Игорь Морарь: "Это же формирует ту самую среду, в которой мы живём. Когда ты ходишь в симпатичном городе, появляются улыбчивые люди приветливые. Это всё то, что определяет нашу жизнь. И эти конкурсы несомненно нужны, их надо развивать, они несут позитив".