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20.02.2017 08:50

В Мурманске продолжается "Декада молодого избирателя"

Кирилл Коган.


"Декада молодого избирателя" проходит в Мурманске. Очередная встреча учеников 41-й школы с депутатом городского Совета депутатов - Сергеем Веллером. Мероприятие уже традиционное. Основная цель - сформировать у будущих избирателей правовую политическую культуру.
Депутат Совета депутатов г. Мурманска Сергей Веллер: "Мы все прекрасно понимаем, что вопрос выбора, вопрос формирования власти, различного уровня, конечно же очень важен, банально говорю, но кого мы выберем, с тем в конце концов и живем. Конечно, сегодня этим ребятам рано, они еще не участвуют в выборах, но готовиться им уже надо".
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