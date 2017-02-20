В Мурманске продолжается "Декада молодого избирателя"

Кирилл Коган.



"Декада молодого избирателя" проходит в Мурманске. Очередная встреча учеников 41-й школы с депутатом городского Совета депутатов - Сергеем Веллером. Мероприятие уже традиционное. Основная цель - сформировать у будущих избирателей правовую политическую культуру.

Депутат Совета депутатов г. Мурманска Сергей Веллер: "Мы все прекрасно понимаем, что вопрос выбора, вопрос формирования власти, различного уровня, конечно же очень важен, банально говорю, но кого мы выберем, с тем в конце концов и живем. Конечно, сегодня этим ребятам рано, они еще не участвуют в выборах, но готовиться им уже надо".