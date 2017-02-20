В столице Заполярья состоялся профилактический рейд "Пешеход"

Кирилл Коган.

"Пешеход" - профилактический рейд сотрудников ГИБДД. Дежурство мурманских инспекторов на самых оживленных перекрестках города, а также вблизи учебных заведений. Случаев наездов на пешеходов стало больше. Только с начала года, в регионе, под колеса автомобилей попали 27 человек, двое погибли. В числе пострадавших - 11 детей. В ГИБДД напоминают, пешеходы тоже участники дорожного движения и тоже несут ответственность за нарушение ПДД. Так, за переход улицы в неположенном месте - штраф 500 рублей.

Инспектор по особым поручениям УГИБДД УМВД России по Мурманской области Ольга Ратова: "С детьми проводим беседы, еще раз напоминаем, как правильно и безопасно перейти проезжую часть, и конечно же, рассказываем о необходимости использовать светоотражающие элементы".