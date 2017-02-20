В Мурманске обсудили итоги контроля качества социальных услуг и реализации плана по повышению их доступности, комфортности

Илья Комлев.

Итоги контроля качества социальных услуг и реализация плана по повышению их доступности - тема заседания Общественного совета при региональном министерстве социального развития. В прошлом году независимая оценка прошла в 12 бюджетных учреждениях. В этом - планируют в негосударственных организациях, которые оказывают услуги северянам старшего возраста и людям с ограниченными возможностями здоровья на дому.

Первый заместитель министра социального развития Мурманской области Светлана Виденеева: "Есть специальные критерии, по которым оцениваются услуги. В сетке критериев указаны такие оценочные показатели как доступность, качество, связанное с профессионализмом оказания услуги, здесь же включены и такие человеческие, психологические факторы как вежливость, услужливость".