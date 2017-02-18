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18.02.2017 15:30

Органам внутренних дел на транспорте 98 лет

Официальной датой образования транспортной полиции России считается 18 февраля 1919 года. В этот день ВЦИК РСФСР был подписан Декрет «Об организации железнодорожной милиции и железнодорожной охраны».

В этом году органам внутренних дел, несущим свою службу на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта Российской Федерации, исполняется 98 лет.
В условиях современных угроз и вызовов перед органами правопорядка на транспорте ставятся ответственные задачи по обеспечению безопасности граждан на объектах транспорта, борьбе с организованной преступностью, проявлениям коррупции в деятельности транспортного комплекса, перекрытию каналов поставки наркотиков в Российскую Федерацию и многие другие.

Сотрудники российской транспортной полиции несут службу в обстановке постоянно увеличивающегося многомиллионного пассажиропотока, интенсивного развития транспортной системы, способствуя бесперебойной и устойчивой работе транспортных артерий страны.

Принимаемые органами внутренних дел на транспорте меры в целом позволяют сохранить контроль за оперативной обстановкой на обслуживаемых объектах транспорта. За последние 5 лет уровень преступности на железнодорожном, воздушном и водном транспорте снизился с 46,5 тыс. преступлений в 2012 году до 37,2 тыс. в 2016 году.

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