Сотрудники ГИБДД в Мурманске напомнили водителям о правилах проезда железнодорожных переездов

Железнодорожные переезды – одни из наиболее аварийноопасных участков в черте города. ДТП, которые случаются здесь, чаще всего приводят к смерти автовладельцев. Но, несмотря на такую опасность, водители продолжают пренебрегать Правилами дорожного движения, связанными с проездом железнодорожных переездов. Автовладельцы проезжают на запрещающий сигнал светофора, оправдываясь словами о том, что «поезда не видно, он, наверное, еще далеко, я успею проскочить». К несчастью, такие рассуждения неизменно становятся причиной больших трагедий.

По этой причине сотрудники РЖД совместно с Госавтоинспекцией провели акцию-беседу «Внимание, переезд!». Вместе с ними участие в акции принимали представители администрации города и Управления государственного автодорожного надзора по Мурманской области .

Остановившимся у переезда водителям транспортных средств инспекторы и работники РЖД проводили профилактические беседы и напоминали о правилах проезда таких участков и остановки вблизи них. Кроме того, все принимавшие участие в проведении мероприятия предупреждали автолюбителей о вероятных последствиях беспечности вблизи железнодорожных переездов.

Для закрепления результатов беседы водителям вручали памятки-конспекты, которые позволят быстро и легко вспомнить, как правильно вести себя вблизи переезда.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области