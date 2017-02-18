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18.02.2017 08:10

Северяне почтили память героя. В Мурманске торжественно открыли обновленную мемориальную доску Михаилу Ивченко

Любовь Дубова.

Участник Великой Отечественной с первых дней войны встал на защиту Кольского Заполярья. "За образцовое выполнение боевых заданий" ему присвоено звание Героя Советского Союза. Посмертно. В память о нем -  табличка на одноименной улице. На доме №17. Здание теперь украшает и мраморный барельеф. Он создан известным мурманским скульптором Александром Арсентьевым по фотографиям из архивов областного краеведческого музея.
Cкульптор Александр Арсентьев: "Иногда фото - это все, что остается от фронтовиков. Эти фотографии вызывают такое щемящее чувство трогательности. Естественно, это все, что от них осталось, хочется передать, все черточки сохранить, чтобы был образ, который потом будут люди оценивать, и чтобы был достойным их подвига".
Заместитель председателя совета депутатов г. Мурманска Михаил Белошеев: "Я уверен, что проходя мимо этой доски, мурманчане невольно остановятся и отдадут дань памяти, и, самое важное, что на доске отразили боевой путь, его заслуги. Мы знаем, что он совершил подвиг в первый день Петсамо-Киркинесской операции 7 октября 1944 года. Доска носит просветительское значение".
Работа по увековечиванию памяти героев, участников Великой Отечественной войны в Мурманске продолжается. Сейчас разрабатывается эскиз мемориальной доски Зои Космодемьянской. В этом году появится и барельеф поэту-фронтовику Александру Подстаницкому. А в Первомайском округе в течение двух лет откроют новый сквер - имени дважды героя Советского Союза Александра Шабалина.  
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