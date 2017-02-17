Дорогу на Териберку наконец-то открыли. Прервётся ли вновь связь с "большой землёй"?

Анастасия Ярославская.

Сегодня утром, наконец, открыли дорогу на Териберку. Правда, надолго ли - никто не знает. В этом году ее закрывают так часто, как никогда. И ни разу по дорожным условиям - исключительно из-за плохой видимости.

Дорога на Териберку была закрыта почти всю эту неделю. Открывали ее лишь в среду - всего на 6 часов, чтобы выпустить и запустить людей. Сегодня - очередное освобождение из снежного плена пробили. И все-таки, без крайней нужды, ездить в этом направлении категорически не рекомендуют. Метет временами сильно и прогнозы не радуют.

"Капризная, но любимая" - на этом участке Юрий Касьянов отработал не один год, еще будучи прорабом. Говорит, этой зимой только и вопросов, что о проезде на Териберку. С Нового года закрывают постоянно и все время из-за плохой видимости. Такого давно не было - снег как из ведра, ветра на грани аномальных.

Заместитель начальника Мурманскавтодора Юрий Касьянов: "Очень сильные ветра до 27-30 м/с. Соответственно, снег переносится, косынки серьезные, большие, наметает очень быстро, даже переметает те места, в которых раньше никаких проблем не было".

Не то, что проехать, но и не пройти. Местная жительница Нина Федоровна каждый день вышагивает здесь не менее 6 км, но в последние дни привычку забросила - риск.

Снежный плен Териберка переживает спокойно. Перебоев с продуктами, медикаментами, проблем с отоплением и связью нет. Есть туристы. В среду в "тихое окно" вывезли китайцев, сегодня японцев. Им - экзотика и настоящая русская зима, нашим - нервы и хлопоты.

Водитель рейсового автобуса Николай Борисов: "Это беспредел, который творится в этом году. Никогда - я здесь уже 31 год - никогда такого не было. Камни с неба летели, колонну все равно техника вела. Они вообще до субботы закрыли - до субботы закрыли! Это стыд и позор!"

Дорожники парируют - прежде безопасность. А за стеклом все это время - "молоко", краёв обочины не видно. И некоторые участки даже технике не по зубам. Поземка заметает отвоеванное у тундры. Всю неделю машины почти не глушили - один водитель зашел, другой вышел.

Водитель Виталий Дворянчук: "Привыкли, что три года зимы не было. Проезд всегда практически есть - пробивается, ну а по видимости? Если не видишь, куда ехать, люди становятся, где-то стоят, пока до них докопаешь - для этого время надо".

Блокада снята. Теперь задача - расширение дороги. Двум машинам в узких местах не разъехаться, в кратчайшие сроки в таком тоннеле, в такую погоду снег выбрать полностью нельзя. Но аккуратно проехать уже можно.

Заместитель начальника Мурманскавтодора Юрий Касьянов: "Мы думаем прежде всего о безопасности людей, поэтому просьба запастись терпением и отнестись с пониманием к дорожникам, к нашей работе, мы работаем для людей, для вас".







