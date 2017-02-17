Порядок подачи жалоб в Госжилинспекцию изменен с начала этого года

Анастасия Ярославская.

С этого года изменен порядок подачи жалоб в ГЖИ. Однако северяне продолжают "стучаться в дверь" по-старинке - через социальные ресурсы, на что получают отказ и переадресацию. Официальный путь теперь - через ГИС ЖКХ, в помощь портал Госуслуг. На обоих ресурсах необходима регистрация. Допустимы почтовые отправления или личные обращения, с одним "но": если речь о содержании имущества дома - прямая дорога в муниципальные органы жилищного контроля. Мелкие претензии прежде нужно дать шанс устранить своей управляющей компании. В ГЖИ подчеркивают - необходимо соблюдать алгоритм, в ином случае инспекторы не вправе пустить жалобу в работу.

И. о. начальника Госжилинспекии Мурманской области Ирина Торотенкова: "Очень рекомендуем не воспринимать информацию отрицательно, т. е. просто принимать меры по направлению документов как положено, а, соответственно, мы разберемся в тех ситуациях, которые оправданы. Защитить права граждан мы всегда готовы".







