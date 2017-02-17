Из Мурмашей - в район Килп-Явра. Предприятие по утилизации биологических отходов меняет месторасположение

Алексей Елкин.

Процесс согласования запущен. Производство по утилизации биологических отходов, переместят из Мурмашей в район Килп-Явра. Вопрос - в компетенции властей Кольского района, с которыми у владельца предприятия уже подписан договор аренды новых площадей. Прежде это были военные объекты в двух километрах от жилых домов. Сейчас крематоры под Мурмашами близко к лыжне и неприятный запах доставляет неудобство жителям поселка. С точки зрения соблюдения законодательства для переноса производства официальных оснований нет.

Председатель комитета по ветеринарии Мурманской области Алексей Касаткин: "Учитываются, безусловно, и жалобы граждан на запах. В первую очередь, они сыграли роль в переносе. Ну а сложности, естественно, есть. Потому что это - не взять и перенести. Там нужно расчистить снег, подъездные пути, подготовить помещение. Опять же - перевезти крематоры. Они весят немало. Т. е. нужна специальная техника".

Ситуация - на контроле в региональном комитете по ветеринарии и смежных надзорных органах. В крематорах будут сжигаться, в частности, отходы предприятий аквакультуры. Их появление, по словам экспертов, естественно и неизбежно. Речь об ослабленной и непригодной в пищу красной рыбе. Ее объем за 3 последних месяца - порядка 40 тонн. В Пскове из этого сырья изготавливают рыбную муку, но большая часть подлежит уничтожению на территории Мурманской области.







