Мурманская детская театральная школа отмечает 20-летний юбилей

Наталия Бурдина.

По этому поводу сегодня - торжественный вечер. Воспитанники подготовили для гостей концерт, куда вошли лучшие номера. В школе обучаются около 700 ребят - от 3 до 18 лет.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Эта школа воспитывает великолепных детей, прививает им великолепные знания, является участником и лауреатом многих конкурсов различного уровня, от местного до международного. Пожелать хотелось бы новых успехов, достижения новых вершин".

ДТШ вышла за рамки учреждения дополнительного образования. На ее базе открыта самостоятельная театральная труппа. Ежегодно она ставит более 20 спектаклей для детей и молодежи. Коллектив успешно выступает на других сценических площадках - не только в России, но и за рубежом. Не раз отмечались заслуги и профессионального педагогического коллектива школы.

Председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов: "Пожелать хочу одно - продолжать то большое дело, которым они занимаются на протяжении 20 лет, воспитывать, обучать детей, но, самое главное, вкладывать в них все то, что делает молодого человека гражданином великой России".





