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17.02.2017 18:25

Старшеклассник мурманской гимназии Данил Шкатов примет участие во Всероссийской конференции «История России XXI века глазами школьников»

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 20 февраля проводит Всероссийскую конференцию «История России XXI века глазами школьников».

В составе делегации Мурманской области – один из победителей регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории в 2017 году Шкатов Данил, учащийся мурманской гимназии № 3.

На конференции будут рассмотрены вопросы формирования концепции преподавания современной истории России в средней школе, реализации в общеобразовательных организациях проекта «Урок современной истории России».

В пленарном заседании запланировано участие председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко, министра образования и науки Российской Федерации Ольги Васильевой, министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского и др.

В формате «круглых столов» будут обсуждаться вопросы преподавания современной истории России в средней школе и вовлечения школьников в социально-значимую деятельность, направленную на развитие России.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /
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