Специалисты комитета по ветеринарии Мурманской области подвели итоги январских проверок соблюдения требований законодательства

В Комитете по ветеринарии Мурманской области подвели итоги реализации полномочий по осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора за январь.



Государственные ветеринарные инспекторы провели 10 проверок организаций и индивидуальных предпринимателей, чья деятельность связана с содержанием крупного рогатого скота, производством и оборотом продукции животного происхождения, граждан – владельцев животных. В соответствии с планом состоялось шесть проверок. Основанием для проведения трех внеплановых проверок послужила поступившая информация о создании угрозы причинения вреда животным и ухудшения эпизоотической ситуации в регионе, еще одна внеплановая проверка проведена с целью контроля выполнения ранее выданного предписания.



В результате контрольно-надзорных мероприятий составлено шесть протоколов об административных правонарушениях, выдано шесть предписаний об устранении допущенных нарушений. Вынесены постановления о назначении административных наказаний в виде административных штрафов на общую сумму около 30 тысяч рублей.



Государственные ветеринарные инспекторы комитета установили факты ввоза из других регионов сельскохозяйственных животных без документов, удостоверяющих эпизоотическую ситуацию местности вывоза животных, происхождение животных, состояние их здоровья и проведение карантинных мероприятий. Перевозка животных осуществлялись без согласования с государственной ветеринарной службой Мурманской области. Подобные действия хозяйствующих субъектов и граждан ставят под угрозу эпизоотическое благополучие региона. Факты нарушений обнаружены в Кандалакше, Кольском и Терском районах. Владельцы животных привлечены к административной ответственности.



/ Комитет по ветеринарии Мурманской области /