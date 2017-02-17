В областной научной библиотеке состоится вечер памяти поэта и журналиста Александра Миланова

18 февраля в 15.00 в Мурманской областной научной библиотеке (ул. Софьи Перовской, 21а, III этаж, конференц-зал) состоится вечер памяти Александра Миланова «Я выпестовал сам свою звезду и веру…».



В этом году поэту, журналисту и краеведу, члену Союза писателей России и Союза журналистов России Александру Миланову исполнилось бы 75 лет. После службы на Северном флоте, он связал свою судьбу с Заполярьем – работал корреспондентом североморских и мурманских газет, там же печатал свои стихи.



Первая персональная книга «Два крыла» вышла в 1977 году в московском издательстве «Современник». В 1993 году были изданы книги «Созвездие Мамы» и «Посадочные костры», в 2000 году – «Приворот» (2000 год). Темы стихов Александра Миланова: Север, Родина, детство, романтические чувства. Его переводы саамской поэзии Александры Антоновой, Ираиды Виноградовой, Эльвиры Галкиной, Екатерины Коркиной, Полины Даниловой вылились в издание Мурманского отделения Всероссийского фонда культуры «Дары тундры» (1993 год).



Главной страстью Александра Александровича была рыбалка. Свои наблюдения, северный опыт и советы он описал в книге «Отрада моя – рыбалка», три года в «Мурманском вестнике» публиковались его «Рыбацкие бывальщины». Рыбалка и сыграла роковую роль в жизни поэта, он погиб в Серебрянской тундре.



На вечере будут звучать стихи Александра Миланова и воспоминания людей, знавших талантливого поэта.



/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /



