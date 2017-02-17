Специалисты Государственной ветеринарной службы Мурманской области подвели итоги работы в 2016 году

Сегодня состоялось совещание специалистов Государственной ветеринарной службы Мурманской области по итогам работы в 2016 году.



В совещании под руководством Главного государственного ветеринарного инспектора Мурманской области Алексея Касаткина приняли участие представители Управления Россельхознадзора по Мурманской области, комитета по ветеринарии, Мурманской областной ветлаборатории, руководители структурных подразделений и ветеринарные специалисты областной станции по борьбе с болезнями животных.



Алексей Касаткин дал общую оценку деятельности региональной ветеринарной службе в 2016 году. Отметил, что основные поставленные задачи по предотвращению возникновения и распространения заразных болезней животных, реализации опасных пищевых продуктов животного происхождения, а также по повышению качества и доступности предоставления для населения ветеринарных услуг выполнены.



Перед ветеринарной службой области в 2017 году поставлены новые задачи. Предстоит масштабная вакцинация поголовья северных оленей против сибирской язвы, мониторинг состояния кормовой базы северного оленя, внедрение системы электронной ветеринарной сертификации грузов, контроль расходования бюджетных средств на мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, укрепление материально-технической базы и др. Должна быть обеспечена постоянная готовность ветслужбы к ликвидации очагов болезней животных.



В докладах прозвучали основные показатели работы 2016 года. Это отсутствие очагов особо опасных заразных болезней животных и случаев заболевания людей болезнями от продукции животного происхождения, подлежащей ветеринарно-санитарной экспертизе. Было проведено 158 инспекторских проверок, в том числе 74 внеплановые. Выдано 112 предписаний, составлено 149 протоколов об административных правонарушениях. Задержано более 8,5 т подконтрольной продукции, находящейся в обороте с нарушениями установленных требований. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 1 миллион рублей. Подвергнуто вакцинации против бешенства 35958 голов домашних животных. Ликвидированы две свалки рыбных биологических отходов общим весом более 60 т. Исследовано 103 пробы кормовой базы северных оленей, 26 проб воды с оленьих пастбищ, 13 проб мяса северных оленей на тяжелые металлы и радиологические показатели.



Подробные данные отчетов представлены на сайте комитета по ветеринарии.



В ходе совещания была отмечена работа специалистов структурных подразделений областной станции по борьбе с болезнями животных в Мончегорске, Оленегорске, Кандалакше, Североморске, Апатитах, Кировске, Полярных Зорях, Ковдоре, а также Мурманской городской ветеринарной лечебницы и Мурманской областной ветеринарной лаборатории.



/ Комитет по ветеринарии Мурманской области /