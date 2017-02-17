Связь установлена. Спасательная операция на севере Мурманской области завершается успешно

Алексей Елкин.

В районе озера Налъявр - в 30 километрах к западу от Кольского залива в эти минуты завершается спасательная операция по поиску людей, уехавших кататься на снегоходах. Сегодня поступил сигнал об их пропаже. На место выдвинулись заполярные спасатели, которые обследовали район поиска, включая охотничьи избушки. По информации профильного комитета Мурманской области, в данный момент связь с потерявшимися установлена. В группе - 5 человек, трое из которых - несовершеннолетние. Состояние людей удовлетворительное. Сейчас спасатели оказывают им помощь для выхода на автотрассу "Кола".





