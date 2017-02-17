Смотрите на канале "Россия 1" программу "События недели"

Туман не похожий на обман. Букет перспективных природоохранных проектов Заполярья. Рабочая поездка министра Донского в Мурманск.

Как сэкономить время, нервы и деньги? Расширяется перечень государственных услуг в многофункциональных центрах области.

С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать.28 годовщина вывода советских войск из Афганистана. Митинги, встречи, солдатские песни.

На поиски талантов в Мурманскую область. Конкурс "Фонограф-Дебют"Сергея Жилина.

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