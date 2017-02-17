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17.02.2017 16:45

В этом году в Совете Федерации состоится презентация Мурманской области

Светлана Деменева

Точная дата еще не известна, но подготовка уже началась. Об этом сегодня на встрече с журналистами рассказал сенатор Игорь Чернышенко. Сегодня он отчитался о своей работе в верхней палате парламента. За активную работу в комитете по делам Севера он награжден благодарностью председателя правительства. Сухие цифры говорят о проведенных мероприятиях разного характера - их около 100. Продолжается работа над главным документом для всех арктических регионов - закона об Арктической зоне. Мурманская область вошла туда целиком. Каким он будет в условиях финансового кризиса - пока не очень ясно. Пока из правительства в Северный флот поступил на ознакомление комплексный план развития Арктики.     
Член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Игорь Чернышенко: "Точечно поддержать Арктику такими имеющимися механизмами. Пока в трехсотстраничный комплексный план развития государство закладывает несколько триллионов рублей. До 2025 года заложено на поддержку вот таких точек роста".
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