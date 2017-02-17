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17.02.2017 15:55

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин принял участие во Всероссийском сборе по подведению итогов деятельности РСЧС и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин в Москве принял участие в двухдневном Всероссийском сборе по подведению итогов деятельности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2016 году и постановке задач на 2017 год.
 
Участники сбора – руководители администрации Президента России, Федерального Собрания РФ, Совета безопасности РФ, федеральных органов исполнительной власти, субъектов РФ, члены Общественного и Экспертного советов при МЧС России, начальники региональных центров и главных управлений МЧС России по субъектам РФ – обсудили единые подходы федеральных и региональных органов исполнительной власти при решении задач обеспечения безопасности жизнедеятельности.

На состоявшейся в рамках сбора выставке средств спасения были представлены новые разработки в области обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности населения, продемонстрировано применение высоких технологий, используемых подразделениями МЧС России при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций. Участники сбора посетили простейшее укрытие в торгово-развлекательном центре и защитное сооружение гражданской обороны для жителей городского микрорайона. Сотрудники Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» продемонстрировали современные средства радиационной, химической и биологической защиты.


Для справки:

На территории Мурманской области созданы и функционируют 17 единых дежурно-диспетчерских служб на штатной основе, организована работа 62 дежурно-диспетчерских служб, функционирует общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в составе 12 терминальных комплексов.
 
В целях реализации Указа Президента РФ «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории РФ» продолжаются работы по созданию на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований региона системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112». В декабре прошлого года в областном центре состоялись предварительные испытания сегмента системы-112, с 30 декабря в Мурманске начата опытная эксплуатация.

В 2016 году на территории Мурманской области чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Пожарно-спасательные и аварийно-спасательные подразделения территориального гарнизона совершили более 9 тысяч оперативных выездов, из них более 4 тысяч – на ликвидацию пожаров, более 600 – на дорожно-транспортные происшествия. Аварийно-спасательные формирования территориального пожарно-спасательного гарнизона провели свыше 3 тысяч поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ, преимущественно в Кандалакшском, Ловозерском и Кольском районах.

В целом в прошлом году количество пожаров по сравнению с 2015 годом снизилось на 5,7%. Число погибших на пожарах и на водных объектах также уменьшилось на 12,5 % и на 20% соответственно.

В 2016 году в регионе было проведено свыше 2 тысяч мероприятий по подготовке органов управления и сил РСЧС. В учебно-методическом центре Управления по ГО ЧС и ПБ Мурманской области, на курсах гражданской обороны Мурманска, Мончегорска и Кандалакши, в Академии гражданской защиты МЧС России, а также в ходе участия в учениях, тренировках и ежегодных учебно-методических сборах прошли подготовку более 2 тысяч должностных лиц ГО, должностных лиц и специалистов Мурманской территориальной подсистемы РСЧС.


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