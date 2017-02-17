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17.02.2017 15:45

Лед тронулся! Перепады температур раньше времени превратили Кандалакшский залив в "открытую воду"

Алексей Елкин.

Лед тронулся! Кандалакшский залив раньше времени превратился в "открытую воду". Обычно это происходит в конце марта. Перепады температур сделали свое дело - констатируют инспекторы ГИМС, предупреждая об опасности прохожих. Лед потерял прочность, став неоднородным. Несколько дней назад специалисты выезжали на проверку информации о трещине, грозившей отделением огромной льдины, на которой могли оказаться люди. К счастью, до этого не дошло, но саму льдину ветром уже унесло далеко в море.  
Старший государственный инспектор ГИМС г. Кандалакша Иван Навагин: "Корабль был на рейде. Мог задеть льдину. Пошла большая трещина и льдина просто откололась. Хорошо, что никого не унесло. Это произошло ночью. Хотел бы обратиться к гражданам - воздержаться от рыбалки, от выхода на этот лед, потому что это очень опасно".
Теперь инспекторы продолжат выставлять вдоль берега предупреждающие аншлаги. В Мурманской области Кандалакшский залив - пока единственный водоем, где начались подвижки льда. На остальных - благоприятные для рыбаков условия прогнозируются до середины апреля.
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