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17.02.2017 17:40

Региональные меры поддержки семей с детьми обсудили в Североморске представители общественных организаций

В Североморске под председательством первого заместителя министра социального развития Мурманской области Светланы Виденеевой состоялся «круглый стол» на тему «Государственная поддержка семей с детьми».

Участники встречи – представители общественных организаций «Дети-Ангелы Мурмана», «Радуга», «Всероссийское общество инвалидов» – отметили эффективность сложившейся в регионе системы социальной защиты семей, воспитывающих детей, учитывая ее комплексный подход.

Впервые на подобную встречу были приглашены молодые семьи, не имеющие детей. Как отметила Светлана Виденеева, в нашем регионе на протяжении ряда лет наблюдалась положительная динамика по рождению вторых и третьих детей, и сейчас по поручению губернатора Мурманской области разрабатывается комплекс мер по поддержке молодых семей при рождении первого ребенка.

«Мы хотим от молодых семей услышать мнение о приоритетах, которые они ставят перед собой, создавая семью. Нам очень важно мнение будущих родителей: что может явиться стимулом для заключения брака в молодом возрасте и для рождения детей», - подчеркнула Светлана Виденеева.

В работе «круглого стола» приняли участие представители администрации муниципального образования ЗАТО г. Североморск, руководители структурных подразделений муниципалитета, представители Управления Пенсионного фонда РФ в ЗАТО г.Североморск, центра занятости населения города, а также заместитель главного врача детской поликлиники. Большое внимание было уделено межведомственному взаимодействию при оказании поддержки семьям, имеющим детей.

Активность и интерес семей к заданной теме свидетельствуют о необходимости встреч в формате публичного общения.

/ Министерство социального развития Мурманской области /
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