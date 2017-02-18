Житель Мурманска украл у прохожего мобильный телефон

Елена Ястребова.

Попросил позвонить и скрылся. В Мурманске совершена кража мобильного телефона у прохожего. По словам молодого человека, на улице к нему подошел парень и попросил срочно позвонить. Как только смартфон оказался у него в руках, злоумышленник скрылся. Сотрудникам полиции по горячим следам удалось задержать подозреваемого. Он во всем сознался. Похищенное имущество успел продать. По факту кражи заведено уголовное дело по статье "Мошенничество". Мурманчанину грозит до двух лет лишения свободы.