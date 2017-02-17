Предпринимателей Мурманской области приглашают на семинары о развитии бизнеса

В феврале на площадках Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора в Мурманске и Апатитах состоятся образовательные мероприятия для начинающих и действующих предпринимателей региона.

Так, 17 февраля в 18.00 на площадке в Мурманске (ул. Подстаницкого, 1, II этаж) состоится семинар на тему «Теория решения изобретательских задач как метод построения успешного бизнеса». Предлагаемые вопросы: Как с помощью ТРИЗ решать задачи своего бизнеса? Изобретения появляются по правилам. Бизнес-модель с точки зрения ТРИЗ. Что делать для внедрения ТРИЗ в свой бизнес. Кризис как изобретательская задача.



На площадке в Апатитах (ул. Ленина, 27а, II этаж) 17 февраля в 17.00 начнется «круглый стол» на тему «Кризис как возможность роста». На обсуждение вынесены следующие вопросы: Прогнозирование возможных сценариев развития событий относительно бизнеса компании и в смежных областях. Быстрая перестройка деятельности компании для реализации принятых решений. Способность вовлекать людей в преобразования. Слаженное взаимодействие команды.

18 и 19 февраля в 11.00 на площадке в Мурманске будет проходить образовательный курс на тему «Маркетинг». Среди вопросов программы курса: Малобюджетный маркетинг: быстрая отдача – низкие затраты. Как привлечь новых покупателей. Как повысить частоту посещений. Конкурентное преимущество – откуда его взять?

18 февраля в 15.30 в Апатитах начнется встреча в формате «круглого стола» на тему «Обсуждение актуальных проблем предпринимательской деятельности». В программе мероприятия: Административные барьеры. Нехватка оборотных средств. Несовершенство системы налогообложения.

20 февраля в 18.30 на площадке в Мурманске будет проходить «круглый стол» на тему «Возможности государственных закупок». Программа: Информационное обеспечение государственных закупок. Перевод закупок малого объема в конкурентную форму. Участие малого и среднего бизнеса в закупках.

В Мурманске 21 февраля в 18.00 начнется тренинг на тему «Упаковка бизнеса». Вопросы к обсуждению: Важность упаковки для бизнеса. Отличие хорошей упаковки от плохой. Трение между рынком и предложением. Маркетинговые носители и их суть.

22 февраля на площадке в Апатитах в 17.00 состоится «круглый стол» на тему «Использование туристического потенциала при развитии бизнеса в Апатитах и Кировске». Программа: Потенциал и факторы развития туризма в Мурманской области. Структура рынка и анализ бизнес-процесса. Взаимодействие с региональными органами власти. Опыт Мурманской области на примере проведения фестиваля «Снеголед».

22 февраля в 18.30 на площадке в Мурманске состоится тренинг «Фестиваль как вид событийного бизнеса. Опыт Мурманской области». Темы: Особенности организации фестиваля. Потенциальная прибыль и риски. Преимущества фестивалей перед другими видами бизнеса. Опыт Мурманской области на примере проведения фестиваля «Птица Баренц».

Организатором мероприятий выступает Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор.

Для регистрации необходимо заполнить короткую электронную анкету.

Дополнительную информацию по вопросам участия в мероприятиях можно получить у специалистов бизнес-инкубатора по телефонам: (8152) 43-29-49, или по электронной почте: info@mribi.ru.



/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /