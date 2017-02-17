За нестраховые периоды тоже начисляются пенсионные баллы

Как известно, с 2015 года страховая пенсия по старости формируется с применением индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов), которые начисляются за каждый год трудовой деятельности. В основе начисления количества баллов за год лежат страховые взносы, которые работодатель платит за своего сотрудника на обязательное пенсионное страхование.



Помимо трудовой деятельности в формировании будущей пенсии участвуют и нестраховые периоды, в течение которых человек вынужденно не работал. За каждый год такого периода тоже начисляется определенное количество пенсионных баллов. К ним относятся:

период прохождения военной службы по призыву – 1,8 балла;

периоды ухода одного из родителей за детьми до достижения ими возраста полутора лет, но не более 6 лет в общей сложности: за первым ребенком – 1,8 балла, за вторым – 3,6, за третьим или четвертым – 5,4;

период ухода, осуществляемого трудоспособным гражданином за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет – 1,8 балла;

период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более 5 лет в общей сложности – 1,8 балла;

период проживания за границей супругов дипломатов, консулов, сотрудников представительств исполнительных органов РФ, работников торговых представительств и государственных учреждений РФ, находящихся за границей, и сотрудников некоторых международных организация (перечень которых утвержден правительством РФ), но не более 5 лет в общей сложности – 1,8 балла.

Если гражданин работал в один из таких периодов (например, находясь в отпуске по уходу за ребенком), то при назначении пенсии у него будет право выбора, какие баллы использовать при ее расчете: за период работы либо за нестраховой период.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области