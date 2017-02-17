Обращение Совета депутатов ЗАТО Островной стало основной темой обсуждения на комитете по природопользованию Мурманской областной Думы

Светлана Деменева.

Жители отдаленки просят дать право на вылов краба в своей прибрежной зоне без оформления специальных документов - на основании регистрации. Ученые из ПИНРО, со своей стороны, не видят в такой системе вылова краба какой-либо угрозы для его численности.

Заместитель директора ФГБНУ ПИНРО по научной работе Евгений Шамрай: "Краб в Баренцевом море чувствует себя хорошо, запасы в стабильном состоянии и позволяет вести как промышленный, так и любительский промысел. Есть и прибрежный вылов - в прибрежной зоне, в основном, молодь и самки. Поэтому там промышленный вылов запрещен и общий вылов - порядка 8 тысяч тонн - на него не окажет никакого влияния".

Вопрос с разрешением на прибрежный вылов краба местными жителями лежит в законодательной плоскости. Депутаты Мурманской областной Думы поддерживают коллег из Островного. Вопрос планируют вынесли на федеральный уровень. Подобный эксперимент с 6-мильной зоной сейчас на Сахалине. Мурманская область тоже по всем параметрам для него подходит. Тем более, что прибрежные населенные пункты у нас - это не только Островной.

Председатель комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Владимир Пантелеев: "Дорогу осилит идущий - мы сейчас за этот вопрос вцепились и мы не отпустим пока этот вопрос. Да, это будет тяжело, да, это будет не сразу. Но он все равно через какое-то время, считаю, будет решен".