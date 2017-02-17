Юных мурманчан и их родителей приглашают принять участие в акции, посвященной Дню защитника Отечества

19 февраля в 12.00 в центральном холле Мурманской областной детско-юношеской библиотеки (г. Мурманск, ул. Буркова, д. 30) пройдёт акция «Мой папа – защитник Отечества».

Юные читатели и их родители примут участие в мастер-классе по изготовлению открыток с поздравлениями папам, познакомятся с книгами, посвящёнными военнослужащим, на выставке «Наша армия родная», проверят свои знания на викторине «Рода и виды войск вооружённых сил Российской Федерации». Самые активные участники получат призы.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области