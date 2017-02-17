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17.02.2017 16:50

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится встреча клуба любителей чтения «Книжные бобры»

19 февраля в 16.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке (г. Мурманск, ул. Буркова, д. 30, сектор новой художественной литературы) состоится встреча клуба любителей чтения «Книжные бобры».

Февральская встреча клуба будет посвящена сразу двум книгам: «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки» О. Славниковой и «Время женщин» Е. Чижовой. Произведения похожи между собой по духу и основным характеристикам, но при этом совершенно разные по настроению, манере изложения, языку. На встрече участники и попробуют сравнить эти два «женских» мира.
Ольга Славникова – лауреат премии «Русский Букер» 2006 года, автор множества статей о современной литературе во всех основных толстых журналах.
Елена Чижова - прозаик из Санкт-Петербурга, директор Санкт-Петербургского Русского ПЕН-клуба, лауреат «Русского Букера»  2009 года за роман «Время женщин».

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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