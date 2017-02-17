Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
17.02.2017 16:35

Мурманскому фотохудожнику Юрию Левину – 80 лет

19 февраля в 15.00 Мурманская областная научная библиотека (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21-а, 3 этаж, Конференц-зал) приглашает на юбилейный вечер известного мурманского фотохудожника, журналиста, издателя, лауреата премии «За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска» Юрия Михайловича Левина, посвященный его 80-летию.

Юрий Михайлович -  автор широко известных  фотоальбомов: «Я люблю мое Заполярье...», «Здесь мой причал», «От моря Баренца до моря Белого», «Объяснение в любви». Каждое из этих изданий  -  объяснение в любви автора  к Кольскому Заполярью, гордости за него.  «Я старался собрать … лучшие фотографии и стихи, которые помогли бы созданию… образа самого родного, самого близкого, самого красивого и неповторимого края» - говорит Юрий Михайлович.  В альбомы вошли работы многих талантливых фотографов Кольского полуострова, в том числе и самого Юрия Михайловича. Фотографии в альбомах сопровождаются отрывками или полными стихотворениями мурманских поэтов.
Поздравить юбиляра придут коллеги по работе в Мурманском областном драматическом театре, на Мурманской студии телевидения, фотокорреспонденты, писатели, поэты, музыканты, представители общественности Мурманска.
К юбилею автора в отделе краеведения областной научной библиотеки  откроется выставка фотографий Юрия  Михайловича Левина из его личного архива «Понемногу обо всем».

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.15
Евро = 60.65
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.