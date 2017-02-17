Представители Общественной наблюдательной комиссии Мурманской области посетили исправительную колонию №17

Члены региональной Общественной наблюдательной комиссии 4 созыва Валерий Бабурин, Евгения Луковицкая и Андрей Пономаренко посетили мурманскую колонию строгого режима №17 с целью осуществления контроля за обеспечением прав человека в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

В сопровождении помощника начальника УФСИН по соблюдению прав человека в УИС Бориса Чернова общественники совершили обход жилых помещений Центров исправления осужденных - отрядов с обычными и облегченными условиями отбывания наказания. Членов ОНК особо интересовали коммунально-бытовые условия содержания, санитарно-гигиеническое состояние банно-прачечных комплексов.

В ходе посещения правозащитники провели личный приём осуждённых, дали консультации правового характера, ответили на интересующие их вопросы.

Замечаний к администрации учреждения со стороны членов ОНК не поступило.

За период работы региональной Общественной наблюдательной комиссии четвёртого созыва это уже шестая рабочая поездка в учреждения УИС Мурманской области, пять из которых осуществлены в 2017 году. В новом составе правозащитники уже посетили исправительные колонии, расположенные в Мурмашах, Мурманске, а также мурманский следственный изолятор.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области