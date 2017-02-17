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17.02.2017 16:20

Представители Общественной наблюдательной комиссии Мурманской области посетили исправительную колонию №17

Члены региональной Общественной наблюдательной комиссии 4 созыва Валерий Бабурин, Евгения Луковицкая и Андрей Пономаренко посетили мурманскую колонию строгого режима №17 с целью осуществления контроля за обеспечением прав человека в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

В сопровождении помощника начальника УФСИН по соблюдению прав человека в УИС Бориса Чернова общественники совершили обход жилых помещений Центров исправления осужденных - отрядов с обычными и облегченными условиями отбывания наказания. Членов ОНК особо интересовали коммунально-бытовые условия содержания, санитарно-гигиеническое состояние банно-прачечных комплексов.
В ходе посещения правозащитники провели личный приём осуждённых, дали консультации правового характера, ответили на интересующие их вопросы.
Замечаний к администрации учреждения со стороны членов ОНК не поступило.
За период работы региональной Общественной наблюдательной комиссии четвёртого созыва это уже шестая рабочая поездка в учреждения УИС Мурманской области, пять из которых осуществлены в 2017 году. В новом составе правозащитники уже посетили исправительные колонии, расположенные в Мурмашах, Мурманске, а также мурманский следственный изолятор. 

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
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