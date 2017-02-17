Итоги работы УФССП России по Мурманской области в январе 2017 года

В январе 2017 года в производстве подразделений УФССП России по Мурманской области находилось более 246 тысяч исполнительных производств, что на 6,2% больше, чем в 2016 году – 232 тысячи исполнительных производств, на общую сумму 28,8 млрд. рублей, что на 11,6% больше по сравнению с прошлым годом (АППГ – 25,8 млрд. рублей).

В среднем у одного судебного пристава-исполнителя на исполнении ежемесячно находилось 964 исполнительных производства.

В отчетном периоде окончено более 20 тысяч исполнительных производств (АППГ – 17 тысяч), из них фактическим исполнением более 13 тысяч исполнительных производств (АППГ - 10 тысяч). Судебными приставами-исполнителями взыскано 203 млн. рублей (АППГ- 158 млн. рублей).

В бюджеты всех уровней по налогам и сборам перечислено 7 млн. рублей. Принудительно взыскано 7,7 млн. рублей административных штрафов, наложенных специально уполномоченными органами.

Взыскано и перечислено в доход федерального бюджета 6 млн. рублей исполнительского сбора (АППГ – 5 млн. руб.).

В отчетном периоде заведено 150 разыскных дел о розыске должников и их имущества, прекращено в связи с розыском 86 дел. Разыскано имущества на сумму 345 тысяч рублей.

На реализации находилось имущество на общую сумму более 173 млн. рублей. Реализовано имущество на сумму 676 тыс. рублей.

В отчетном периоде вынесено 1605 постановлений, ограничивающих право выезда должников за пределы Российской Федерации.

С начала 2017 года судебные приставы Мурманской области временно ограничили в пользовании специальным правом управлять транспортным средством 33 должника.

С начала года возбуждено 58 уголовных дел (АППГ- 65).

Судами общей юрисдикции и Арбитражным судом Мурманской области рассмотрено 115 заявлений о признании незаконными постановлений, действий (бездействия) должностных лиц Управления, признано обоснованным 1заявление..



Пресс-служба УФССП России по Мурманской области